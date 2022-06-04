海巡署第3岸巡隊龍鳳安檢所人員在龍鳳漁港發現男子吞服安眠藥，通報送醫救回一命。（第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

海巡署第3岸巡隊龍鳳安檢所人員在龍鳳漁港發現男子吞服安眠藥，通報送醫救回一命。（第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

1名男子3日深夜獨自跑到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港企圖輕生，結果被第3岸巡隊龍鳳安檢所執勤人員發現，立即通報警消到場將男子送醫急救，及時挽回一命。

3日晚間23時許，海巡署中部分署第3岸巡隊龍鳳安檢所執勤人員，發現1名男子倒臥港區南堤上架區，隨前往現場查看狀況，同時聯繫竹南消防分隊及竹南警分局竹南所員警到場協處，經海巡人員詢問男子得知，男子吞下安眠藥，初步檢視該男子身上無明顯傷勢，但情緒不穩且未攜帶證件，由龍鳳安檢所人員將男子帶回安檢所暫時保護，並由龍鳳安檢所長江政哲持續安撫男子情緒，竹南消防分隊到場後隨將男子送往頭份市為恭醫院救治，即時挽救男子性命。

第三岸巡隊呼籲，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線，或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入救援。

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