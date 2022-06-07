高雄市長陳其邁去年3月至那瑪夏區視察，在地耆老希望將老舊卡那卡那富族祭儀場進行整修，工程於去年12月15日開工，由高雄市原民會著手辦理，台灣卡那卡那富族發展協會今日於那瑪夏區卡那卡那富族男子集會所，舉辦上樑儀式，因山區經常下雨造成工期展延，目前預計8月底竣工。

多位貴賓參與傳統上樑儀式，儀式遵循卡那卡那富族傳統，族人準備酒、肉、魚、年糕，耆老用酒祭祀天神、祖靈，將年糕沾到男子集會所祭壇主梁柱上，祈求男子集會所能夠牢固堅韌，最後將年糕丟向族人以表分享喜氣。

卡那卡那富族男子集會所上樑儀式，為遵循傳統，重建的男子集會所柱子專門採用在地50年以上的杉木，由族人從公共造材中挑選，經防腐作業後搬運至祭儀場，作為興建祭壇的重要材料。

市長陳其邁表示，卡那卡那富族為台灣原住民族第16族的族群，也是只有高雄市特有的族群，人數極少，所以文化保存就特別顯得重要。考慮施工問題以及族人望新建的祭場方向朝向聖山藤苞山，取其面對祖先的意義，撥款630萬元重建男子集會所，並重建過程中遵循族人傳統方式辦理。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，透過祭壇的重建，讓高雄獨有的卡那卡那富族，經由文化復振傳承下去，並且透過部落大學開設卡那卡那富族男子集會所紀錄課程，將重建過程珍貴的傳統文化知識保存起來，完工啟用時將以傳統儀式慶祝。