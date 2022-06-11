鼓山分局內惟派出警員蔡柏盛、陳君慈於前(09)日交通大執法期間，14時至16時執行巡邏交通稽查勤務行經九如四路與日昌路口發現一輛汽車紅燈迴轉，眼尖的員警於九如四路與吳鳳路口將其攔查下來，駕駛稱自己沒注意到號誌直向警方說不好意思，但細心的員警落實盤查駕駛身分，竟發現陳姓男子係111年01月桃園地檢署所發布之背信罪通緝犯，陳姓男子也很訝異自己竟是通緝犯，稱自己都沒有收到傳票而且自己的案件後續都有請律師，警方依法律程序將陳男逮捕帶返派出所說明，全案經警詢製作筆錄完成後，將陳姓男子解送至鼓山分局視訊桃園地檢署歸案。

警方查緝過程正逢交通大執法期間，內惟所員警展現警方維護交通秩序之執法決心，在14時至16時時段積極取締6件重大交通違規，維持內惟轄內秩序，守護高雄治安交通，更因落實盤查以及嚴格取締交通違規，而查獲遭桃園地檢署所通緝之陳姓男子，警方依法將其逮捕，並於警詢筆錄製作完成後解送至鼓山分局視訊桃園地檢署歸案。

鼓山警分局長蔡鴻文表示，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序，蔡分局長非常肯定同仁在交通大執法期間積極落實盤查，並強調取締開單不是交通大執法的宗旨，守護市民的人車交通安全才是初衷。