一旁有目擊民眾上網爆料，見女子沒有戴口罩，還大吼大叫，很替執勤的警察擔心防疫安全。（摘自爆料公社二社）

台中市新冠肺炎確診人數仍處高峰，人民情緒緊繃；台中市東區41歲陳姓女子，有精神科的診斷紀錄，17日疑精神狀況不穩，脫序無故進入鄰居家中拿取財物，警方獲報後火速趕往現場，立即壓制逮捕涉案女子，並於警詢後依搶奪罪嫌送辦。

據警方瞭解，今天上午在東區大勇街某大樓內，疑似精神狀況不穩的陳姓女子，不知何故不斷敲打隔壁鄰居大門，鄰居69歲張姓屋主聽到聲音後開門查看，陳女趁此之際強行進入屋內，拿取放在桌上的包包，內有2000多元現金後，就直接跑下樓，屋主見狀即撥打110向警方求助。

台中市警三分局立德派出所獲報後，馬上派遣警力火速趕至現場，於大樓外發現該名精神狀況不穩女子，經張姓屋主指認後隨即上前壓制逮捕，一旁有目擊民眾見女子沒有戴口罩，還大吼大叫，很替執勤的警察擔心防疫安全，全案於詢後依法移送究辦。

警方呼籲，一般民眾若遇是類住家遭無故驚擾案件，應保持冷靜及警覺心，立即報警等待警方到場協處，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。