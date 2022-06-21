張姓老翁的太太隔天到安寧派出所接丈夫回桃園。（警方提供／陳世宗台中傳真）

桃園一名76歲失智張姓老翁，日前下午坐車到梧棲尋找友人，老翁卻忘了友人住家，獨自在車水馬龍的梧棲區港埠路徘徊！深夜10時許，熱心民眾發現老翁兩眼無神、喃喃自語，無助的來回徘徊。民眾上前詢問才知道老翁迷失方向，趕緊向警方報案；警方不僅找到他的家人，並「視若己親」照顧張老一整晚，隔天才由家人接回。

清水警分局安寧所員警鄭景灃、阮怡婷日前深夜獲報，立即到場了解，老翁向警表示，他從桃園搭火車到台中市梧棲區找朋友，突然忘記朋友家位於何處？也不知道如何返家？警方發現老翁患有失智情形，即先將老翁帶返所休息，警方透過電腦查詢老翁住家，並以電話聯心急如焚繫的家人。

張姓老翁的太太得知丈夫安全後，放心之餘表示，因年事已高且已深夜無法立即南下台中，但又不知如何安頓老翁？警方第一時間就向老翁太太說「你不用擔心，先讓伯伯在我們派出所內休息，我們會照顧他，等白天你再慢慢過來接回。」，讓老太太聽了連忙感動的說「謝謝幫忙」。

因正值深夜，警方詢問老翁才發現他已一整天未進食；老翁向警方表示，他自己沒有牙齒無法咀嚼麵條，員警鄭景灃聽聞後，為了讓老翁溫飽，立即前往便利商店，自掏腰包買碗熱粥給老翁果腹，並提供礦泉水給老翁補充水份。

隔天上午張姓老翁的家屬匆忙趕到派出所，見到張老安全無虞後，甚為欣喜。老翁太太向警方表示，「有你們照顧讓我安心及感動！」頻頻向警方點頭致謝，感謝警方「視若己親」照顧她丈夫一整晚，讓他不用流浪異鄉街頭能夠平安返家。

安寧派出所長王凱政提醒，民眾家中如有失智長者，平常應多加注意其生活起居及出入動向，防止走失發生意外。