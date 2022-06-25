1 情侶雙載違規遭警盯上催油門逃離 女友遭甩飛怒嗆：罰雙倍！

桃園市昨晚有名男子騎車載女友出門，紅燈違規右轉被後方巡邏員警發現，警方鳴笛示意停車受檢，豈料男子催油門逃離，過彎時後座的女友被拋飛，男子也沒停車關心，女友氣到要主動提供車牌號碼讓警方開罰，怒嗆「可以開Double罰單給他（男友）嗎？」。

桃園警察分局埔子派出所警員黃偲瑀24日晚間17時20分許正在巡邏，於中正路與同德二街口發現1輛雙載機車紅燈右轉，並沿同德二街行駛，立即開啟警鳴器並示意騎士配合停車受檢，不過機車騎士拒不停車，反而加速轉入小巷逃逸，意圖規避員警取締，轉彎時不慎將後座女友甩下，仍未停下反倒加速離開，員警立即停車察看女子情況，幸好僅輕微擦傷無需就醫。

遭甩下的女友表示，她在看到員警開啟警鳴器尾隨攔檢時已有勸男友停車，沒想到男友不聽勸告，反倒加速離開還將她甩下，她氣得詢問員警「可以開Double罰單給他嗎？」。員警回應，交通違規部分會依交通管理處罰條例予以告發，包括紅燈右轉及不服稽查取締逃逸等2項違規。

警方說明，男騎士的行為違反交通管理處罰條例第60條規定，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。警方再次呼籲，汽機車駕駛人應遵循交通規則行駛，勿貪圖一時方便違規，共同維護交通安全。