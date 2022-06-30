鳳山台88線5車連環撞 1人傷急送醫 21:202022/06/30 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳳山台88線5車連環撞 1人傷急送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山區發生5車連環追撞事故！高市警鳳山分局過埤派出所30日晚間7時許接獲台88線西向有交通事故，經警方到現場勘察發現，有5輛小客車在0.1k處發生追撞，造成1人輕傷，警方已將車輛移至三多交流道下，車道於20時35分恢復車流順暢。 美甲師兼販毒首腦住處人贓俱獲 台中檢方起訴 三管齊下 南山人壽防高齡詐騙 台東收容人母病危 室友暖折紙鶴集氣幫添壽 #台88 #1人 #輕傷 #發生 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東男子趕往台南上班 自撞路樹送醫不治 18:472022/06/30 社會 台中昨午後暴雨釀災 豐原警火速排除幸無傷亡 09:462022/06/30 社會 三重惡火釀2死1重傷 男童阿嬤今招魂 場面哀戚 16:072022/06/30 社會 火葬場外驚悚車禍曝光！砂石車攔腰撞禮儀車 命大騎士看傻 10:142022/06/30 社會 毒蟲駕車連三撞肇逃釀4人傷 警攔截圍捕住家逮人 20:392022/06/30 社會 時髦美甲師竟是販毒集團首腦 月租5萬爽住豪宅 錢多到摺花束 11:472022/06/30 社會 台東戒治所收容人母親病危 室友摺紙鶴集氣祈福 19:052022/06/30 社會 德州貨櫃車53人熱死 無良司機抓到了！ 竟裝倖存者躲警察 10:552022/06/30 國際 國道汐五高架凌晨傳翻車 非酒駕原因待釐清 11:302022/06/30 社會 台電台北南區營業處 黃銘宏接任新處長 18:562022/06/30 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。