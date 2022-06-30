高雄市鳳山區發生5車連環追撞事故！高市警鳳山分局過埤派出所30日晚間7時許接獲台88線西向有交通事故，經警方到現場勘察發現，有5輛小客車在0.1k處發生追撞，造成1人輕傷，警方已將車輛移至三多交流道下，車道於20時35分恢復車流順暢。