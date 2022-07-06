火化儀式及追思會今（6）日於萬里區「福田寵物城堡」舉行。（新北刑大提供／李奇叡新北傳真）

領犬員林志倫陪伴「粗骨」許久。（新北刑大提供／李奇叡新北傳真）

「粗骨」2014年5月完成測試，正式成為偵爆犬，協助警方查緝爆裂物，是隊上「元老級」的警犬。（新北刑大提供／李奇叡新北傳真）

過去在新北市刑大警犬隊服役的偵爆犬「粗骨」，上個月27日晚間因病過世，得年9歲，火化儀式及追思會今（6）日於萬里區「福田寵物城堡」舉行，在場警員及警犬同袍列隊送牠最後一程，場面哀戚萬分。

警方表示，「粗骨」生於宜蘭縣，同年便加入新北刑大警犬隊，歷經半年訓練，2014年5月完成測試，正式成為偵爆犬，協助警方查緝爆裂物，是隊上「元老級」的警犬，在正副元首蒞臨場所、總統競選維安以及國慶大典等重要場合，都會看見牠執行任務的身影。

警方指出，去年5月「粗骨」服役屆滿7年，依「政府部門執勤犬照護管理規則」，與其他8隻警犬一同退役。普通警犬退休後，都會先透過事先宣導、審核、訪查，送養予一般民眾，不過「粗骨」於規劃期間被診出免疫性貧血及骨髓抑制等病症，故留在警犬隊休養，並由隊上同仁輪班照護，給予最好的醫療資源。

不料，「粗骨」在細心照料下，上個月27日晚間依然不敵病魔，與世長辭，讓陪伴牠許久的領犬員林志倫悲痛萬分。林志倫說，「粗骨」訓練有素且堅毅服從，身為他的長年搭擋，亦師亦友，如今獲悉戰友病逝，也讓他在送別儀式上忍不住情緒，不斷落淚。

林志倫坦言，起初獲知「粗骨」生病時，他難以接受，而治療過程中，「粗骨」更承受大量痛苦，雖然病逝也許是種解脫，但當林志倫參與完送別儀式時，也感到心中就此缺少一塊重要的東西，只盼能靠時間來撫平心中傷口。

據悉，新北刑大警犬隊是我國首支歸屬於縣市之警犬隊，透過專業訓練，成為警方查緝毒品及反恐維安不可或缺的夥伴，多年來協助維安成效良好，而「粗骨」因病離世的消息著實讓人不捨，未來警犬隊會持續強化醫療照護，讓警犬的健康方面能獲得更好保障。