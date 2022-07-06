2022年5月房貸、企業周轉金需求大，國銀放款也衝高。金管會銀行局副局長林志吉公布，截至2022年5月底止，國銀5月底放款餘額達35兆2,267億元，累計今年前五月放款達1兆5,915億元，雙雙創下史上最高紀錄。

金管會統計，截至今年5月底止，國銀放款總額達35兆2,267億元，5月單月新增放款2,075億元；存款總額達49兆7,566億元，5月存款月減663億元，由於存款減少、放款大增，帶動存放比回升至70.8％，月增0.51個百分點。

林志吉指出，國銀放款大增的原因主要有二。一是周轉金需求增加、二是不動產放款增加，5月分別增加1,067億元及1,058億元，存款減少則是因為企業資金調度、水位下滑。

5月放款增加前3大銀行，依序為台灣銀行增加519億元、第一銀行增加355億元、中信銀行增加240億元；存款增加前3大銀行，依序為台灣銀行增加近700億元、華南銀行增加525億元、中信銀行增加413億元。

林志吉指出，國銀前五月稅前盈餘達1,502.9億元，表現良好，較去年同期增加46.6億元，年增率3.2％，獲利主要來國內總分行1,035.9億元的獲利，較去年同期增加96.5億元，年增10.3％，主要原因是央行在今年三月時升息，且國內整體放款餘額增加，價量齊揚推升利息淨收益增加。

OBU今年前五月獲利312.2億元，較去年同期衰退18.8％，林志吉指出，主要是匯率因素，台幣在這段期間走貶，俄烏戰爭影響，部份銀行的金融資產及負債評價利益是縮減的。

海外分行前五月獲利145.1億元較去年同期增加24.6％，主要是去年同期有提列較多的呆帳，基期較低。

大陸分行前五月賺9.7億元，較去年同期減少39.8％，主要是人民幣對美元走貶，銀行投資及其他淨收益減少。

就獲利架構來看，前五月國銀利息淨收益為2,360.8億元，年增259.9億元，手收淨收益841億元，比去年減少10.4億元、投資與其他淨收益297.5億元，年減138.1億元，營業呆帳費用1,996.4億元，較去年同期增加64.8億元。