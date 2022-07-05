一名女網友表示，這輩子沒有福氣生小孩，她到育幼院認養，孩子現在已大學畢業，出社會工作，領了第一份薪水想請她吃飯，在電話中孩子喊了她一聲「媽媽」，掛上電話後，她瞬間潰堤，「沒有白疼這個孩子」，暖心故事曝光，也讓4.6萬網友看得眼眶泛淚，更有人感動地說「我哭掉一包衛生紙」。

原PO昨（4）日於臉書社團《爆廢公社》指出，自己很喜歡小孩，但這輩子沒有福氣生，只好去育幼院認養，當作自己親生般疼愛，如今孩子大學畢業，出社會領了第一份薪水，打電話給她，表示要約時間請她吃飯，答謝多年養育之恩。

兩人敲定時間後，養子掛上電話前，喊了原PO一聲「媽媽」，令原PO瞬間淚崩，「我哭了，沒有白疼這個孩子」。

貼文曝光，惹哭4.6萬名網友，「這一聲媽媽，所有的付出都值得了」、「太感人了，我都可以哭掉一包衛生紙了」、「看得很感動，妳很棒，懂得感恩的孩子也很棒」、「看到他叫妳媽媽，瞬間我也鼻酸了」、「生養容易，教育難，妳教出很棒的孩子」、「真的好感動又好窩心」、「為你們感到開心」、「有洋蔥的故事，好溫暖」、「養育之恩大於天，不管是否是親生的」、「比親生還孝順」。