日本前首相安倍晉三8日在奈良助選時，遭41歲的前自衛隊員山上徹也從背後連開兩槍，右頸和左胸中槍，由於心臟和動脈受重創，失血過多致死。

綜合外電報導，據熟識的消息人士說，這位日本前首相的妻子安倍昭惠在趕往醫院前，喃喃顫聲說，「他再也不能從政了」，但仍強自鎮定，直到進了醫院，眼見另一半不省人事才淚崩。至於安倍身在療養院的母親洋子，則是在吃午飯時，從電視得知兒子的死訊，儘管服務人員匆忙關掉電視，但她已泣不成聲。

94歲的洋子6月才剛和3個兒子慶生，在座除了長男安倍寛信、次子安倍晉三外，還有過繼給哥哥岸信和，現任日本防衛大臣的三男岸信夫。而向來特立獨行的次媳安倍昭惠，也出席了這場慶生會。沒想到安倍晉三6月才為母親慶生，7月就輪到母親洋子白髮人送黑髮人。

安倍洋子原名岸洋子，出身顯赫的政治世家，她是前日相岸信介的女兒、前日相佐藤榮作的侄女、前外相安倍晉太郎的妻子，還有前日相安倍晉三的母親。她在日本政壇人脈很廣，作風強勢而有魄力，但處事圓滑。

雖然她當初看上家族經營森永製菓株式會社的松崎昭惠（安倍昭惠的原名），1987年透過日本政商兩大家族的安排，讓33歲的安倍晉三和25歲的昭惠聯姻，但卻看不慣崇尚自由，做事特立獨行的兒媳，讓兒子婚後成了夾心餅乾。

據說洋子在昭惠新婚時就要求，在丈夫下班回家前，她必須先回家等候，不能讓另一半去自己經營的酒館喝酒，同時必須做基本家事，並經常回山口縣選舉區籠絡選民。

然而，昭惠除了不時為丈夫拉票外，其他都不管，就算安倍晉三回家了，她還經常在外喝酒或和朋友聚會，甚至還忙著追韓星。而最令洋子不滿的，就是她嫁入安倍家多年，肚皮卻始終沒消息。