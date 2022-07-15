成大醫院與百靈佳殷格翰藥廠於今日簽訂臨床試驗合作備忘錄(MOU)，由成大醫院院長沈孟儒與百靈佳殷格翰總經理邱建誌代表簽署。沈孟儒院長表示，這次合作內容聚焦早期臨床試驗數量上的增加，結合成大醫院臨床試驗上原本就具備的國際卓越品質，希冀帶動台灣前端醫藥研發的開創性能力，找到更多適合台灣病患的解決方案。

沈孟儒院長接著表示，成大醫院具備「教學、研究、服務」三大使命，除了培養更多優秀醫界人才及追求服務病患品質之外，更在藥物研發領域積極發展。成大醫院臨床試驗中心成立至今22年，以成大醫院與百靈佳殷格翰的合作為例，這幾年就有20多項臨床試驗合作，並產出許多創新(break through)的醫療解決方案。

創新解決方案如第一個預防中風發生的抗凝血NOAC藥物、第一個證明可降低心血管死亡事件發生的糖尿病藥物、第一個二代晚期肺癌藥物，以及目前正在進行中，從二期進入到三期收案的思覺失調藥物，實驗如果成功，將為成為首個針對思覺失調引起的認知功能障礙作用的藥物，目前成大醫院是該試驗收案量全球第三大的醫院，再度證明我們的國際水平質量，而越多台灣病患參與更是能確保藥物對台灣病患能真正發生效益。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌分享，百靈佳殷格翰秉持「透過創新展現價值」的精神，過去幾十年的時間，在多種適應症的新藥開發道路上完成了多項突破。2021年，百靈佳殷格翰投入全球年度淨銷售額的兩成、41億歐元作為研發的投資基金，目標是在2025以前，再推出15項人類處方用藥的新藥品，為了將創新研發的能量最大化。成大醫院擁有優質的醫療能力與前瞻研究團隊，一直都是百靈佳殷格翰的重要夥伴。

臨床試驗中心陳彩雲主任表示，成大醫院臨床試驗中心具備豐富研究資源及頂尖臨床試驗團隊，更是長期榮獲衛生福利部補助認可的卓越臨床試驗中心，成大醫院不斷強化自身優勢，與國際性藥廠攜手合作，結合臨床第一線經驗與專業研究資源，在藥物研發領域致力。與創新研發為核心的百靈佳殷格翰藥廠攜手合作，此次透過簽訂臨床試驗合作備忘錄(MOU)，期盼結合雙方優勢，共同推動更多臨床試驗，攜手加速藥物研發進程，造福更多病患。

成大醫院與百靈佳殷格翰透過簽訂臨床試驗合作備忘錄，期盼結合雙方優勢、造福更多病患。(圖/百靈佳殷格翰提供)

在成大醫院與百靈佳殷格翰合作推動的臨床試驗中，關於中樞神經領域研究，特定Gly-T1 抑制劑在2021年已獲FDA核准得應用於治療思覺失調症相關認知障礙(CIAS)，並正式進入臨床試驗階段。全台思覺失調症患者約10萬人，症狀分為正性症狀：妄想、幻覺、幻聽、思想紊亂…等、負性症狀：自我封閉、情感冷漠、情感矛盾…等，以及認知障礙：無法專注、記憶力降低、失去解決問題的能力…等。目前思覺失調症的治療，僅針對正性及負性症狀的改善。Gly-T1 抑制劑若通過臨床試驗，將會是首個針對思覺失調症相關認知障礙(CIAS)改善的藥物，有望有效提升思覺失調症患者推理能力及解決問題能力。而此項研究受試者招募，在成大醫院臨床試驗專業團隊的推動下，成大醫院的受試者收案規模高達全球臨床試驗第三大！可見成大醫院的臨床試驗能量。思覺失調症Gly-T1 抑制劑臨床試驗預計進行至2024年，透過成大醫院及百靈佳殷格翰共同努力，有望加速藥物研發進程，為思覺失調症患者及其家庭照顧者帶來更多福音。