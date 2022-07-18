癌症蟬聯國人十大死因長達40年，近年來標靶治療成為新興療法，國家衛生研究院今發表最新研究成果，找到可同時「抑制癌細胞」並「活化免疫細胞」的藥物，可謂一箭雙鵰，預計2年內進入一期臨床試驗，可望在7年後問世，提供三陰性乳癌、肝癌、非小細胞肺癌患者另一治療選擇。

癌症是國人健康一大威脅，國衛院生技與藥物研究所研究員顏婉菁說明現行癌症治療方式，傳統的放療、化療速度快但副作用大；標靶治療是針對特定基因突變癌細胞，但容易產生抗藥性；免疫療法是間接調節免疫細胞殺死癌細胞，但治療反應率低。

顏婉菁表示，如果合併使用不同類型的標靶抗癌藥物，雖然可以增強抗癌效應，協同並加成抗腫瘤與免疫調節效應，但因藥物相互作用改變，常導致脫靶的副作用，還可能影響藥物吸收與代謝。

國衛院研發團隊成功開發具有高親和力、高度選擇性、低副作用的AXL與MERTK新穎雙重激酶抗癌小分子抑制劑BPR5K230，可雙重抑制AXL與MERTK過度表現，克服專一激酶抗癌藥物的抗藥性問題，並激活免疫反應打擊癌細胞，此藥品目前已申請專利保護。

國衛院生技與藥物研究所研究員謝興邦表示，藥物研發通常需要5到7年時間，國衛院團隊只花了不到4年，預估2年內可進入臨床試驗；目前市面上有6家競爭者，其中2家已經進入臨床一期，但由於癌症新藥大概要進入二期才能驗證是否能有效治療，也就是說在這之前大家都有希望。

國衛院生技與藥物研究所研究員伍素瑩表示，研發過程中經歷多挫折，目前慢慢進入前臨床試驗階段；該藥物有很廣泛的用途，盼與其他研究單位有產學合作機會，希望未來對於三陰性乳癌、肝癌和非小細胞肺癌患者有很大的貢獻。

目前國內學界和業界均無類似和AXL和MERTK小分子酪氨酸雙重激酶抗癌抑制劑，這款藥物可望在7年後問世。國衛院預測2029年全球市場規模，三陰性乳癌將達到13億、肝癌達到11億、非小細胞肺癌達到90億。