6月初才於證交所正式掛牌上市的北極星藥業-KY，今日捎來好消息。北極星藥業-KY表示，今(6/15)日於林口長庚醫院收錄肝癌試驗的第一位病人，正式進入第三期肝癌臨床試驗，此為一隨機、雙盲、多國多中心試驗，比較ADI-PEG 20單獨用藥與安慰劑於WWOX-GG基因型且無法執行手術切除的肝癌患。

北極星藥業表示，第一階段除林口長庚醫院之外，國內還有高雄長庚醫院、嘉義長庚醫院、高雄醫學大學附設醫院、奇美醫院、基督教醫院、台北榮民總醫院等，會陸續參加這次試驗計劃，目前正規劃下半年開展越南的臨床試驗。此臨床試驗總主持人 (Lead Investigator )是由林口長庚醫院葉昭廷教授擔綱，預計收錄150 位病患。由台灣的醫師來主導國際多國多中心的臨床試驗，是對台灣醫療水準的肯定，也是公司對台灣的醫院在新藥的臨床試驗有更大發展空間的一種期待。

北極星藥業表示，ADI-PEG 20有著不同的藥理機制，採用代謝療法降解血液中的精氨酸，此三期臨床試驗搭配篩選特定基因的療效驗證，是ADI-PEG 20在肝癌臨床試驗多年累積的經驗，透過先前累積數據找到的重大發現， 目標朝精準醫療領域發展，藉此帶動台灣生技醫藥產業發展，並將成果貢獻於全球病患。

台灣肝癌一直是影響國人的重大疾病。根據衛生福利部的統計，二十年來「肝癌」一直是全國十大癌症死因第一或第二名，每年因肝癌而死亡的人數在5000-7000之間。肝癌之所以死亡率如此高最大的原因就在於，通常肝癌發現不易，腫瘤要大於5公分身體才會出現明顯的症狀，但到這時5年內存活率已不到10%。根據WHO公布的資料顯示，2020年全球罹患肝癌的人數為90萬人左右，若以篩選基因的方式，每年約有8-10萬確診的肝癌病人將受惠於ADI-PEG 20的獨特的藥理機制。