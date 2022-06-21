在陸台商要避免低報進口通關價格，以免遭查核。資誠PwC聯合會計師事務所指出，最近兩個月中國大陸海關向進口商發起新一波海關進口報關價格檢查，已有不少台商被海關口頭詢問或是收到海關發出的價格質疑通知書。

近年隨全球通貨膨脹以及運費高漲，包括SCFI運價指數仍在高檔、國際貨幣基金組織也警告亞洲通膨風險。但資誠PwC聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良21日表示，在通膨升溫、海運費用居於高檔情況下，大陸不少貨物進口報價卻多年維持穩定甚至下跌，這也導致中國大陸海關發起大規模價格檢查。

段士良也指出，對台商而言，因不少進貨都是關聯交易，更容易被海關懷疑操控進口價格，若台商還有向境外支付商標或特許權使用費，可能陸海關遭認定利用支付該些費用降低進口成本以規避進口關稅及增值稅，有很高機率被海關深入查核。他建議，台商最好可以在一開始的回覆就讓海關排除操控進口價格的質疑。

過往中國大陸海關與稅局橫向聯繫較少，因此發生同一貨物的進口價格一邊被海關認為過低以規避關稅，另一邊卻被稅局認定進口價格過高以減少所得稅的情況，但2022年5月深圳地區已經出台相關規定，海關與稅局將針對關聯進口貨物轉讓定價進行協同管理，未來海關與稅局針對台商向關聯方進口貨物的價格是否合理將有一致意見。