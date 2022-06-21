市場對經濟前景的擔憂，使得避險需求升高，同時殖利率吸引力浮現，投資等級債仍可望吸引穩健資金回流配置，其中，金融次順位債因息收水準與存續期間等較一般投資級債佳，且發債產業營運穩健，不失為穩健型布局好標的。

投信法人表示，今年來在通膨壓力籠罩下，國際主要央行先後展開貨幣政策的調整，偏鷹立場使金融市場震盪加劇，投資等級債也承受壓力。在利率風險增加，投資等級債今年以來呈現資金淨流出，短期通膨高漲及加速升息不確定性緩解前，震盪格局料延續。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，美、英、歐元區等主要央行緊縮貨幣政策確立，在高通膨環境下立場偏鷹，利率風險增加，壓抑投資等級債表現。但利差擴大且殖利率升高，信用風險較低的投資級債評價面吸引力浮現，有望吸引保守資金回流。

整體而言，有鑒於金融市場持續面對俄烏衝突未歇、通膨壓力、聯準會加速升息與縮表等不確定性的挑戰，在全球經濟復甦態勢尚未扭轉，因此在固定收益資產的配置上首重保值與優質。

徐建華認為，基於金融業基本面仍穩健向好，全球金融產業多屬區域特許產業，受到各國家及國際機構監管，在嚴格協定及定期壓力測試下，發債機構體質穩健且信評位處相對優勢，且金融次順位債相較一般投資等級債與金融主順位債更加具備收益優勢，高息特性有助抵禦通膨走升。

另外，金融次順位債存續期明顯較短，代表利率敏感度較低，有助抵禦市場波動，待後續通膨疑慮消退，具有高息收、投資等級，抵禦利率上行風險能力較佳的金融次順位債券，可望吸引資金青睞。