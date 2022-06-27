德國Ifo經濟研究院最新調查顯示，6月出口預期指數從5月的4.4點下跌至3.7點，顯示出口商擔憂全球供應鏈問題與不確性升高恐傷害出口前景。其中電子設備製造出口預估跌至2020年6月以來最低，但汽車業國際出口可望寫下2月以來首度成長。