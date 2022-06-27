全球供應鏈持續受阻 德國出口前景蒙塵 22:332022/06/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國Ifo經濟研究院最新調查顯示，6月出口預期指數從5月的4.4點下跌至3.7點，顯示出口商擔憂全球供應鏈問題與不確性升高恐傷害出口前景。其中電子設備製造出口預估跌至2020年6月以來最低，但汽車業國際出口可望寫下2月以來首度成長。 陸股市有望受惠政策利多 看好太陽能及國產替代等商機 《國際產業》觀望G7制俄行動 油價小漲 G7禁止進口俄金 金價蠢蠢欲動 #全球 #德國 #出口前景 #出口 #全球供應鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球電價都在漲！這國一周狂飆6成最猛 揭背後元兇 18:012022/06/27 財經 疫情趨緩壓抑營收 鈊象總座：有望維持成長動能 11:252022/06/27 財經 歐美陸政策撐腰 電動車今年將持續高增長 11:522022/06/27 財經 5月景氣燈號續亮綠燈 國發會：外需疲軟、出口挑戰大 17:542022/06/27 財經 捷流閥業27日股東會通過配息 歷年最高 19:222022/06/27 財經 G7峰會登場 德國總理：各國皆擔憂全球經濟危機 05:432022/06/27 國際 併購一波波 生醫族群振奮 04:102022/06/27 投資理財 疫後消費市場回溫 羽絨、短纖布廠爭取成衣訂單 17:232022/06/27 財經 今年恐大虧1500億！ 台電為何必須調漲電價？內幕曝光 05:002022/06/27 財經 G7峰會德國登場 將制裁俄產黃金 04:102022/06/27 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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