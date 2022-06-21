美國財政部長葉倫周一在訪問加拿大時表示，只要一些國家開始對跨國企業實施全球最低稅率，其他公司稅較低的國家也將需要跟進，否則將面臨流失稅收的風險。

葉倫在與加拿大財政部長Chrystia Freeland開會時表示，當一些國家選擇加入最低公司稅並實施這些措施時，就會開始有越來越多認為這符合其利益的國家加入。

約136個國家在2021年10月達成一項全球協議，以確保大型公司支付最低15%的稅率，並讓這些跨國企業更難以避稅，惟全球尚未有任何一個國家已經開始實施這個全球最低公司稅。