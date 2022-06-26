民眾黨宜蘭黨部晚上8時在羅東夜市舉辦「阿北跟你作伙迺夜市」活動，柯文哲一行人從羅東中山公園出發，帶領民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠等人逛夜市，所到之處一堆柯粉搶著合照。（民眾黨宜蘭黨部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民眾黨宜蘭黨部晚上8時在羅東夜市舉辦「阿北跟你作伙迺夜市」活動，柯文哲一行人從羅東中山公園出發，帶領民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠等人逛夜市，所到之處一堆柯粉搶著合照。（民眾黨宜蘭黨部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台北市長柯文哲今（26日）晚上到宜蘭縣羅東鎮迺夜市，一行宜蘭縣民眾黨提名的參選人陪同，他在直播節目中受訪說，「2024要選柯文哲當總統，才能打破台灣藍綠惡鬥的問題，台灣才能重新成為一個合作國家，不是分裂的國家」。

民眾黨宜蘭黨部晚上8時在羅東夜市舉辦「阿北跟你作伙迺夜市」活動，柯文哲一行人從羅東中山公園出發，帶領民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠等人逛夜市，所到之處一堆柯粉搶著合照。

柯文哲逛了一小段後，在夜市某定點接受直播節目連線，他說，只有他擔任台北市長期間，市府一級首長從新黨到民進黨都有；而又提到，2024選柯文哲當總統，才能打破台灣藍綠惡鬥的問題，台灣才能重新成為合作的國家，不是分裂的國家。

柯文哲針對台北市長選舉表示，「黃珊珊是有準備」，她一定能無縫接軌的擔任台北市長；接著柯點名蔣萬安說，「有柯文哲聰明嗎」、「有柯文哲身體好嗎」、「有柯文哲強大意志力嗎」，蔣萬安要當市長需能掌握市政，已是三年後的問題了！還提到當市長不能太老，70多歲還要再來拚，身體要顧好。