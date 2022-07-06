女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞結婚17年，育有三個寶貝女兒，大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）及許老三（許曦恩），家庭生活幸福美滿，網友們也熱愛關注小S和女兒們搞笑有趣的日常互動。三個女兒中，老二Lily算是最低調的，今年14歲的她最近時常在社群媒體上傳生活照，越長越出眾的高顏值驚豔了眾多網友，紛紛跪求Lily趕緊出道。

小S的三個寶貝女兒遺傳了媽媽的優良基因，三人長得亭亭玉立，各有各的魅力，都自帶明星氣質。大女兒Elly以充滿高級感的厭世長相成為時尚界新寵兒，而古靈精怪的許老三Alice幽默犀利的個性跟小S超像，小小年紀就收穫一大票粉絲。夾在姐姐和妹妹中間，二女兒Lily曝光最少，一直以來相對低調的她其實擁有一張女神級的精緻臉蛋，纖細的螞蟻腰和一雙逆天長腿。俏麗亮眼的外型，讓Lily每次更新IG都引發網友熱烈討論，連媽媽小S都曾公開稱讚，她是傳統審美觀中最漂亮的女兒。

許韶恩Lily常在IG上分享自己的日常生活，一張張美照曝光，每次都掀起網友熱議。近日Lily就上傳一組享用下午茶的照片，雖然她僅穿著簡單的白色小背心，自然披散及胸長髮，但清新脫俗的相貌和溫柔氣質擋都擋不住，仙氣狂炸。網友隨即也湧入留言：「會不會太美了。」、「Lily就是最美的。」、「我暈了……好喜歡！」、「長這麼美就應該多發照片。」更有人認為Lily美得有幾分影星舒淇的味道，也有人說像阿姨徐熙媛（大S），美貌備受稱讚。

另一張打羽球的照片則將Lily的好身材展露無遺，只見她穿著黑色短版上衣和同色的緊身瑜珈褲，儘管漂亮五官因戴著口罩被遮住，但認真在球場上揮舞球拍的模樣不僅充滿年輕活力，露出的緊緻腰線與被緊身褲包裹住的纖細長腿更是吸睛。而Lily高䠷纖瘦的完美體態也引發網友暴動，狂讚說：「這身材穿這樣打球，我是女生都無法專心了。」、「國際辣媽的閨女。」、「腿長兩米八。」被點名的辣媽小S也在底下留言，直喊：「我女兒這什麼身材啊？不要隨便給別人看。」愛女心切的同時似乎也為女兒感到自豪。

14歲的Lily除了擁有超齡的高顏值外，也很有藝術創作方面的才華，去年她曾為姑姑的茶葉專賣店設計一款「雙龍佑月」的中秋禮盒，成品讓小S和老公許雅鈞都為之驚豔，小S也曾透露：「全家人都知道Lily很喜歡創作和畫畫，她有自己的風格。」或許是因為Lily相比兩位姐妹更加低調，過去曾有網友向小S喊話，請她不要忽視Lily，對此小S也表示：「我不會忽略她的，我多愛她的才華和貼心，加上看到她的腰，我就想飛踢她。」不失幽默的回應可以看出她對女兒滿滿的愛。