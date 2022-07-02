第33屆金曲獎今(2日)在高雄巨蛋舉行，第一組頒獎嘉賓就是主持雙天后小S加陶晶瑩，聊到小S最近狂秀「國民姊夫」具俊曄引來熱議，小S竟在台上立刻點名具俊曄上台，還重現過去《康熙來了》常見的襲胸橋段，引來正反兩極評論，對此，稍早小S曬出和陶晶瑩、具俊曄後台的照片回應了。

陶晶瑩稍早在典禮上提到，小S現在也算是社群網站女王，不管是曬老公、女兒或是新姊夫具俊曄都會登上新聞版面，小S則回其實會有這麼大的反應她始料未及，認為網友應該是感覺到她和姊夫之間真的有真愛，「而且我們都很支持彼此的工作」，下秒跳起以前「酷龍」的歌曲，具俊曄也現身。

PTT網友噓小S。（圖／翻攝自PTT）

見此，許多PTT網友回應：「不要再性騷擾自己的姐夫了」、「過氣綜藝風格真的不OK」、「老實說，具是被拖累的」、「小s幫幫忙，幽默跟下流一線之隔，但妳有點超過了」，但也有人支持說：「姊夫神救援」、「這段很好看，有亮點啊」、「點閱要暴動了」、「中文發音很好欸」。

小S曬和姊夫在後台合照。（圖／翻攝自elephantdee IG）

而小S稍早曬出跟陶晶瑩、具俊曄在後台的照片，說：「好久沒登上大舞台，還是跟我最尊敬的陶子姐，和最愛我的姐夫，玩得很開心！還看到好多我愛的年輕歌手！」，但不忘嘆氣說：「唉～還真是世代交替」，有人說：「你們這段超好看」，小S親回：「謝謝」，另有人說：「不愧是姐，各種奇形怪狀的衣服都能撐住，還一個大秀美腿」，她說：「你懂」，網友問：「你有入圍嗎」，她表示：「我是報明年的」。