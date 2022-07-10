國民黨立委江啟臣母喪，今舉行告別奠禮，江啟臣表示，家母是一位「再平凡不過的偉大母親」，今天萬分感謝關心的好朋友、各界長官貴賓，以及各位至親好友們，在百忙當中來參加家母的告別奠禮，送她最後一程。

江啟臣日前以立法院外交及國防委員會召委身分率團赴美訪問，代表立法院進行國會外交，正在訪美期間，母親鄭月桂突然傳來於6月30日晚間去世的噩耗，享壽85歲。江啟臣因此緊急調整行程，提早返台奔喪。

江啟臣表示，家母是個標準的傳統女性、賢內助，爸爸早期生意不好做，為貼補家用她平常開雜貨店，夏天還自己做冰品擺攤來賣，永遠忘不了她做的愛玉冰、米苔目、鳳梨冰味道，兄弟姐妹當時都要輪流顧攤，自己也時常在攤位上寫作業，這就是一家人的感覺。

江啟臣指出，家母做人處事求好心切、為別人著想、樂善好施、做志工服務社區，為人低調不愛出頭，而且好客大方，永遠讓人有賓至如歸的感覺，「所以我覺得她在現在在天上一定擔心我們有沒有將各位朋友招呼好，這就是她，我們心中永遠的模範母親！」

江啟臣強調，治喪期間，他們一切照她的個性從簡辦理，尤其疫情期間媽媽更不希望造成至親好友的困擾與不便。各位的關心慰問及濃情厚意，遺屬家眷全都感念在心，只是治喪期間重孝在身無法一一到府上致謝，還請大家多多包涵。今天告別儀式圓滿完成，媽媽在天上會保佑的。