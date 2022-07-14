一名高雄寄養媽媽，騎機車載9歲女童出門購物時，將機車停在路口後，讓女童坐在車上等候，未料一輛貨車正巧經過不慎撞上，導致女童受到重傷不治，女童生母認為寄養媽媽疏於照顧提告，寄養媽媽事後賠償70萬給生母、8萬給生父，經上訴後，高雄高分院依過失致死罪，判寄養媽媽5月徒刑，緩刑2年，司機則被判8月徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，該位寄養媽媽在109年6月某日，載著9歲女童行經高雄市鳳山區自強一路與南光街口時停車，並讓女童單獨坐在機車上等候，即自行下車購物，當時一輛由黃姓男子駕駛的大貨車車牌號碼000-0000號自用大貨車，沿高雄市鳳山區自強一路由南往北方向行駛，行駛到路口時撞上機車，導致女童人車倒地，並受有雙側氣血胸、骨盆骨折等傷害，送醫急救後傷勢嚴重不治。

法官認為，寄養媽媽未注意車輛通行處所不得停車，而依當時天候晴、夜間有照明、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好等狀況下，就將機車貿然停放在自強一路與南光街口，還讓女童坐在機車上等候，黃男又未遵守道路交通規則，跨越分向限制線行駛且未注意車前狀況，導致憾事發生，兩人顯有疏失。

法官審酌寄養媽媽騎乘機車、黃姓男子駕駛自用大貨車未遵守道路交通規則，因而島致交通事故害女童不幸死亡，使女童家屬頓時失去至親，造成家屬精神上痛苦，考量寄養媽媽與肇事駕均和家屬達成和解，依過失致人於死罪，處黃男8月徒刑、陳女5月徒刑，陳女可易科罰金15萬元，並緩刑2年，全案還可上訴。