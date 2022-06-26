台灣資深狗仔葛斯齊因公開王力宏、汪小菲等名人的私生活而成名，近日他再爆猛料，揭發歌手林志炫曾患暗病，對此林志炫今（26日）不滿地回應：「早已澄清的舊聞，時隔14年被人翻出對我造成二次傷害，何其無奈！」

葛斯齊近日在律師李育昇的陪同下，一起在快手平台開直播，他爆料男歌手林志炫在很多年前就有暗病，還傳染給空姐前女友，林志炫當時解釋是在大陸商演時，遭飯店內的床單感染，否認私生活混亂。面對葛斯齊的爆料，林志炫今（26日）傍晚在微博發文澄清，他先感嘆人在家中坐、禍從天上來，再質疑怎麼會有人再拿14年前的舊聞當新聞，「2008年為了這個子虛烏有的指控，我特別出示健康檢查報告以證清白，當年在場的媒體記者也都親眼核實了這份報告。如今一個早已澄清的舊聞，時隔14年被人翻出對我造成二次傷害，何其無奈！」

林志炫今發文否認葛斯齊的爆料。（圖／微博@林志炫）

林志炫越想越氣，忍不住砲轟葛斯齊：「如此佔用公共資源的狗仔爆料，如此為了個人流量無底限寄生消費藝人，對娛樂圈真的有意義嗎？」文章一出，引起兩派網友回應，力挺林志炫的網友表示：「炫哥莫要生氣，俺們都當個笑話看」、「相信林志炫」、「哥，出來唱首《浮誇》誇死他們」，但也有網友質疑：「那為什麼這次不曬報告了呢～最有力的證據就是報告哇～」。