納豆新節目《誰來演戲》首集邀請到鄭人碩來開「同學會」。（鏡新聞提供）

鄭人碩表示挑劇本時，最喜歡選大家不想接演、或是演不來的角色。（鏡新聞提供）

納豆主持的全新藝文節目《誰來演戲》首集邀請演員鄭人碩，兩人因電影《同學麥娜絲》而結緣，好交情在節目上展露無疑。納豆爆料拍攝《同學麥娜絲》時，有次鄭人碩誇口半小時就能拍完的戲，最後竟拍了3個小時不說，還拍到鄭人碩臉色發白。

鄭人碩談到那次拍攝過程，不僅大方承認，還加碼還原當天狀況，並且模仿導演黃信堯的口吻，「我覺得你做的都很好，但是你再放輕鬆一點啊。」聲音、表情神還原，讓納豆忍不住大笑說：「你幹嘛模仿導演啦，好像喔。」

納豆回憶當時跟劉冠廷、施名帥一起直擊鄭人碩失魂落魄的這一幕，大夥心裡還偷偷覺得很好玩，開玩笑虧他：「你卡到了唷。」鄭人碩也是苦笑，「我知道大家都很關心我，因為這部電影認識大家，真的很溫暖。」

曾扛過水泥、送過牛奶、擺過路邊攤，人生經歷十分豐富的鄭人碩，雖非科班出身，卻以這些人生歷練做為養份，演過的角色性格差異大、個性鮮明，均讓人留下深刻印象，更是金鐘、金馬及各大國際影展的入圍常勝軍。鄭人碩表示，在挑劇本時，最喜歡選大家不想接演或是演不來的角色，「因為我覺得這是對自己的一個挑戰。」

無論在《醉．生夢死》的男男情慾、《角頭》系列的江湖霸氣，還是《同學麥娜絲》中被現實壓迫的無奈，鄭人碩每每推出新作都在展現不同面相，鄭人碩說接下來希望挑戰演出喜劇跟軍警片，理由是：「你不覺得我戴上警察的帽子應該很帥嗎？」讓納豆再爆鄭人碩多年前當臨演時，已群演過警察的角色了。《誰來演戲》每周六晚10點30分於MOD 508台及YouTube播出。