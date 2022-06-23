納豆主持的新節目《誰來演戲》即將播出。（鏡新聞提供）

納豆納豆今年初因病而長期休養，去年中接下的全新藝文節目《誰來演戲》將在7月2日播出。他曾在粉絲團上曬出不少與來賓們的合照，包含邵雨薇、黃健瑋、莊凱勛、于子育以及傅孟柏等人，傅孟柏留言直誇納豆主持功力超強，「超級走心的訪問，只差沒有吻戲了。」納豆還打趣地回：「第2季可以安排。」

納豆大學讀的是臺北藝術大學戲劇學系，拿過金馬獎最佳男配角實力派演員黃健瑋、影后謝盈萱是他的大學同班同學。他始終熱愛演戲，由於主持綜藝節目的表現太搶眼，被當成綜藝咖，因此這次能以「演員與主持人」的身份接下《誰來演戲》的主持棒，納豆直說：「非常開心做這個節目。」

他透露每次錄影前，都會先看過來賓的作品至少3到4部，有時甚至更多，「有的是電影、有的是長篇劇集，像我為了更了解邵雨薇的作品，就一口氣看了兩齣戲、一共38集的戲。」

製作單位表示，一開始就設定主持人一定要有演員的身份，納豆就是首選，「大家熟悉的納豆多半是諧星、搞笑的一面，但是他的心思很細膩，能從訪談中察覺受訪者的細微想法，我們更希望藉由《誰來演戲》讓觀眾看到不一樣的他。」《誰來演戲》將於7月2日起，每周六晚間10點30分於MOD 508台及YouTube播出。