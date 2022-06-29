他控訴地主擅自開挖馬路，網友們不滿表示：「你先付地主停車費」（圖／爆料公社）

1名屏東網友在臉書社團《爆料公社》指控他附近的地主擅自開挖道路，吵得居民無法安寧，向鄉公所反映未果，讓他氣到發文問大家：「違法開挖馬路，公部門不該有任何作為嗎？」貼文一出，網友們紛紛怒嗆原PO：「地主敦親睦鄰這麼多年沒有感謝人家，還敢網路公審」、「先把使用幾十年的租金給他在跟他談吧」。

他控訴地主擅自開挖馬路，網友們不滿表示：「你先付地主停車費」（圖／爆料公社）

原PO在臉書社團《爆料公社》控訴，他一早醒來發現家門外道路被地主擅自開挖，對方為了收回私人土地，陸續出現打掉住戶門口建設、倒土、封路等階段性作為，昨（28日）上午對方更直接開挖七米寬的既有道路，但只有3米為私人土地，地主卻將整條道路一起開挖。

居民們說，疑似當地知名餐廳介入，將土地收購為私人停車場，但附近住戶皆為長者，不清楚正常且合法流程，地主此蠻橫行為，造成住戶進出家門困難，連年輕人都難以進出，和鄉公所承辦人員求助，得到得回覆卻是：「就讓他們挖，我們會請他們填補回去，你們會有一條嶄新的道路」原PO氣到發文詢問：「請問違法開挖馬路，公部門不該有任何作為嗎？沒有任何法律可約束？」

文章曝光後，網友們紛紛罵原PO：「明知是私人地，敦親睦鄰這麼多年沒有感謝人家，還敢網路公審，就算人家是知名店家也是人家做出來的口碑，人家在繳稅的時候你在幹嘛？指責別人前先摸摸自己是否對得起自己良心」、「你們用了40年，付給地主多少通行費？多少停車費？」、「先把使用幾十年的租金給他在跟他談吧！！就問你給不給」。