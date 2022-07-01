違規還詛咒人！有網友在路上發現一處停車棚外的布簾竟寫上「檢舉車庫者，絕子絕夫，下輩子咒被狗X」，疑似該車棚主人屢遭檢舉才惡言詛咒，但其他網友不買單，認為違規就該檢舉，「怕檢舉，就拆掉啊」、「本來沒感覺，看了反而想檢舉」、「合法的怎麼會怕檢舉呢」。

臉書「路上觀察學院」有網友分享1張路上看到的景象，竟是1處用布簾搭建的停車場，布簾上竟用紅字寫著「檢舉車庫者，絕子絕夫，下輩子咒被狗X」，某些字還留下紅漆，模樣相當駭人，疑似是車庫主人屢次遭人檢舉私佔土地，才會用強烈言詞僅告檢舉者，照片曝光引發討論。

有網友在路上發現一處停車棚外的布簾竟寫上「檢舉車庫者，絕子絕夫，下輩子咒被狗X」，疑似該車棚主人屢遭檢舉才惡言詛咒。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友紛紛留言「違規就是違規，怕檢舉，就拆掉啊」、「本來沒感覺，看了反而想檢舉」、「紅色油漆往下滴真的很有怨念效果」、「以這麼大的面積來說…字算蠻美的其實」、「他的『咒』感覺很調皮」、「有沒有地址呀，大家輪流檢舉」、「那只好留給下輩子承擔了，檢舉起來」、「合法的怎麼會怕檢舉呢」、「這根本就是歡迎大家去檢舉」、「也太可怕了」。

根據法規，以竹、木或輕鋼架搭建的無牆體花架，其頂蓋透空率在2/3、面積在30平方公尺以下，屋頂高度在2公尺以下、露台或法定空地高度在2.5公尺以下，未占用法定停車空間、避難平台、防火巷。