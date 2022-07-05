1名網友在《爆怨公社》發文，他買土地蓋停車場，但鄰居因10年來都將該地視為自家停車位，一夕間車子沒地方停，不斷找他抗議，原PO不滿表示：「我花錢買土地還要讓你們免費停車」，並揚言要將周邊道路劃紅線，貼文一出，引起大批網友熱議。

原PO張貼公告提醒鄰居在限期內將私人物品移除。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他買土地蓋停車場，怎料卻遇到壞鄰居因車子沒地方停，聯合附近住戶抗議表示：「在這裡住了幾十年這樣車要停哪」等語，他不滿控訴，土地購買流程全數合法，鄰居的行徑讓他決定出面維護自己權益，怒將土地範圍內申請設置紅線，並發文直呼：「第一次買土地遇到這種事」、「我花錢買土地還要讓你們免費停車」。

文章曝光後，引起大批網友熱議：「住久就是你的概念，毫無邏輯可言」、「只要是你的地，權狀都有就拆，一切合法就做」、「叫他們一起買下你的地，無償給大家停車呀」、「公有土地私有栽植，這不是表明自己竊占公有土地，沒承租的話這要移送法辦吧」、「剛好車可以停你蓋的停車場」。

也有人說告訴原PO：「記得申請停車場登記證合法營業，入口外申請黃網線；入口兩側適當距離紅線」、「如果是有收租金的停車場，建議一定要依停車場法規要求來蓋，申請合法的停車場證才能營運，不然日後人家若要搞回來，可以檢舉到你身心俱疲」。