網路傳出2輛重型機車日前在台9線競速，為避開區間測速偵測超速違規，在特定路段跨越雙黃線駛入對向車道。對此新北市交通警察大隊表示，此舉雖確實可避過區間測速偵測，但北宜公路沿途有架設監視器，調閱比對後，仍可針對2車危險駕駛行為開罰，轄區警方已製單告發2重機騎士3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照。

該段影片曝光後，引來大批重機車友一面倒撻伐，痛批2名違規騎士「重機之恥」、「重機的老鼠屎」、「重機群就是被這些人汙名了」、「自己想死別害對向的人」。

交通警察大隊表示，由網傳影像顯示，2輛重機在台9線往宜蘭方向25.8至26.2公里處，疑為躲避區間測速監測，跨越雙黃線駛入對向車道，貼近山壁逆向行駛，危險駕駛行為嚴重影響其他用路人安全。

交通警察大隊說明，區間測速設定範圍為1.5個車道，2車緊貼對向山壁行駛，確實可避過監測範圍，但警方仍可根據調閱監視器及民眾檢舉等方式蒐證，針對2名重機騎士開罰。此外，未避免其他民眾仿效，警方已研議將該路段的虛黃線畫設為雙黃線，並加裝回覆式倒桿。

新店警分局表示，經調閱監視器，該2車於本月3日上午在台9線10.7至32.7公里路段，沿途競速違規行駛，警方將依道路交通管理處罰條例開罰2名重機騎士3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照。