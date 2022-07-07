政策急轉彎！新北市交通局今（6）日召開記者會，說明重新橋的道路安全檢討方案，其中備受爭議的機車道區間測速，也自即日起取消，不過交通局仍表示，未來若要恢復區間測速執法，將不分車種，不再只針對機車；對此，長期關注此議題的新北市議員陳明義認為，還是不可行，因為橋上必讓空間不足，根本不適合設置區間測速。

新北市交通局今天上午說明有關重新橋道路安全的相關檢討及調整方案，除了在上下引道、彎道易發生事故點前增設「慢」字警示標誌，以及主線「慢速車靠右」、下橋段的「禁止超車」等標誌牌面外，飽受爭議的區間測速也自即日起取消。

交通局長鍾鳴時仍強調，區間測速設備自6月5日啟用以來，並未開始正式執法，僅是單純收集數據，且自公告後，重往新莊機車平均車速已從47公里降到44公里，目前資料搜集已經停止。

另外有關民代建議的拆除快慢車道水泥分隔島，鐘鳴時也表示，長期方案由養工處規畫拆除主線段的分隔島，以增加機慢車道寬度；未來於橋梁拆除改建時，將檢討規畫機車、慢車與行人的分流用路空間，並評估調整機車道速限的可行性。

對於交通局終於決定取消重新橋測速照相一事，新北市議員陳明義一度用「華麗的轉身」形容，他說因為交通局昨天就去拆掉區間測速的告示牌，但區間測速設備還在，只是沒有告示牌之後，依據法令規定，這個設備就變成單純的監視系統，不能用來執法。

至於分隔島拆除改以雙白線分隔車道，陳明義也認為這才是對機車比較安全的方式，因為雙白線或分隔島雖然都是用來區隔快慢車道，但是虛擬的雙白線讓騎士在面對前方突發狀況時，能有足夠的避讓空間。

不過對於交通局表示未來若要繼續執法，將改為不分車種，陳明義還是認為不可行，他以坪林區間測速為例，許多騎士其實根本沒有減速，而是選擇在區間測速終點前停留等待，但至少一般道路還有空間讓車輛停下來。

陳明義進一步解釋，根據坪林的例子就可以知道，區間測速根本無法有效達到減速的效果，若車輛在橋上行駛時，駕駛突然察覺自己超速而突然減速，反而更容易造成追撞事故發生。