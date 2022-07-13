雲林縣東勢鄉四美村因人口老化、公共運輸不便，交通部列為「極限村落」，雲林縣政府與交通部共同規畫2條「幸福小黃」公車路線，不過因路線較短等因素，開辦5個多月便喊停，13日雲林縣政府工務處表示目前擬以「幸福巴士」取代，拉長路線提供更符合在地需求的公共運輸服務。

交通部公路總局依據高齡人口超過25％、500公尺內沒有公車站牌的村落進行盤點，東勢鄉四美村符合條件列為「極限村落」，縣府因此規畫「幸福小黃」公車路線，與2輛計程車簽約，每天提供往返麥寮鄉4固定班次及2預約班次，收費比照市區客運每人每次20元。

工務處處長汪令堯表示，麥寮鄉近年來發展迅速，已成為雲林人口數第3的鄉鎮，各種店家林立，因此「幸福小黃」規畫東勢往返麥寮路線，方便村民到10公里外的麥寮洽公、採購，不過事後村民認為「幸福小黃」班次不夠多，且10公里並不遠，騎機車比較方便。

汪令堯說，經過檢討，「極限村落」村民平日還是以機車為主要交通工具，10公里的距離大家習慣騎機車，因此比較需要的公共運輸服務，應是路程20公里以上的路線，因此擬推出「幸福巴士」，以中小型巴士取代「幸福小黃」。

汪令堯指出，日前縣府才在水林鄉啟動「幸福巴士」，若實施情況良好，將可比照辦理，在東勢鄉推「幸福巴士」，將路線延伸至北港、虎尾、西螺，滿足大家的需求。