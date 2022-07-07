夏日炎炎，全台各地白天高溫炎熱，而一名網友今日中午在新北市板橋區新北藝文中心停車場直擊，竟有一對猴急情侶，不畏高溫，也不畏懼路人視線，大庭廣眾之下在停車場啪啪啪。影片曝光網路上火速掀起熱議。

一名網友7日中午在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，經過一處停車場時，意外瞥見物體明顯上下起伏，仔細一看才發現竟是一對年輕情侶疑似坐在機車上，男生緊摟女生，頂著烈日奮力開戰。

誇張的影片曝光在網路上，火速引起討論，不少網友認出地點為新北藝文中心，紛紛驚呼，「誇張，當自己家」、「不熱嗎…」、「不會曬傷嗎」、「現在的年輕人為了健身不畏懼烈日的精神值得敬佩」、「小朋友真的很棒，很有活力」、「肆意揮灑青春的汗水」、「真的很熱，麻煩鏡頭可以近點嗎」、「好扯喔，一點羞恥心都沒有。

轄區海山分局獲悉，立即派員至藝文中心察看，經比對影片中環境，確認是藝文中心無誤，但現場已不見疑似從事「雙人運動」的民眾。

警方說明，觀看影片中的動態影像，無法明確認定為刑法「猥褻行為」，另按社會秩序維護法第83條第二項「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。」因欠缺「不聽勸阻」要件，故難以認定違反社會秩序維護法。

海山分局表示，近日未接獲類似的報案，無法確認影片發生時間，目前已請轄區派出所加強巡邏，亦呼籲民眾切勿在公共場所裸露或有妨害善良風俗行為，避免以身試法。