1名網友在《爆廢公社二館》發文，他日前將車停在收費停車場，繳費機器竟故障顯示他將車子停了7年，總繳費金額為59萬，讓他忍不住調侃：「這輩子我都不開出去」，貼文一出，網友們紛紛驚呼：「這是比特幣停車場嗎」、「7年後突然想到自己有台車子嗎」、「這停車場設置有超過7年嗎」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，透露自己先前把車子停放在彰化某停車場內，但昨（10日）下午4時許準備繳費時，繳費機器卻顯示，他的入場時間為「2015年9月10日下午1許」，已停放7年，繳費金額竟高達59萬9040元，讓他一頭霧水，還自嘲：「這輩子我都不開出去」。

貼文一出，網友們紛紛笑說：「這是比特幣停車場嗎」、「這停車場設置有超過7年嗎」、「看撞斷護欄賠多少？應該會比繳停車費便宜」、「停了7年？確定車還能開嗎」、「你穿越時空回到2015年了，快去買台積電股票」、「是7年後突然想到自己有台車子嗎」；也有人猜測說：「有可能系統問題，我之前櫃台幫別人刷更誇張的，900多萬，我直接叫他去服務台」、「我猜是當年的代幣不見了，後來過了這麼多年才突然找到」。

對此彰化市公所回應，停車場為2019年營業，以每小時20元，每月1500元的方式，採全自動收費，當天因繳費機故障，導致進場時間誤跳至2015年，經查緣由和釐清時間後，已讓當事車主依照應負金額繳費後離場。