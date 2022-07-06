國民黨台北市議員王鴻薇指控，新竹市長林智堅在中華大學碩士論文涉嫌抄襲，稍早也宣布已具名向教育部、中華大學和竹科管理局寄出檢舉信。中華大學6日回應，預計明天收到檢舉函，會立即啟動調查程序。

王鴻薇在臉書表示，已向教育部、中華大學、竹科管理局，具名寄出檢舉信，並附上林智堅論文抄襲竹科管理局委託案的相關證據，請教育部和中華大學公正調查，也請科管局勇敢對林智堅提告。

針對王鴻薇已經寄出檢舉信，中華大學回應，目前預計明天若收到檢舉函，學校會立即啟動調查程序，屆時也會再發布正式聲明。

至於除了王鴻薇已寄出的檢舉信之外，是否還有收到其他檢舉信？中華大學表示，截至目前為止，尚未收到任何檢舉函。

中華大學也指出，在收到相關檢舉函，並啟動調查程序之後，後續也將依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理。