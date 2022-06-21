毒咖啡印「一日喪命散」 警搏命抗拳手毒蟲抄出1002包 (李文正翻攝)

金姓、戴姓男子在網路販售毒咖啡包，本月14日大同警分局員警接獲線報，約在建成公園見面，在金姓、戴姓嫌犯身上起出1002包的毒品卡西酮類果汁、咖啡包，上方還印有「含笑半步顛」及「一日喪命散」與蝙蝠俠小丑人臉包裝，其中金嫌身高190公分、體重120斤，自稱是地下拳賽選手，員警4人合力才將人壓制，訊後將2人依違反《毒品危害防制條例》送辦。

北市大同警分局員警網路巡邏時，鎖定金姓男子在網路上販賣「飲料」，查知是毒咖啡，並約在大同區一處公園，見2人手上拿著黑色塑膠袋，確定裡面裝有含有三級毒品卡西酮的果汁，外包裝還以香港電影《唐伯虎點秋香》的「含笑半步顛」及「一日喪命散」與反派小丑人臉包裝，藉以區分市場。

26歲金男因身材壯碩，身高190公分、體重120斤，宛如一個相撲選手，員警表明身分後，2人轉頭衝回轎車企圖逃逸，一旁警戒同仁趕緊衝上前壓制，合力將金男等2人壓制在地上，另外戴男辯稱是幫忙開車，什麼都不知道，2人均被帶回警局依法偵辦。

警方呼籲，暑期將至年輕男女勿因新奇包裝而收受、食用、或購買來路不明粉末，警察機關將繼續嚴打販毒，不法分子亦切勿認僥倖以身試法。