「買個早餐也有事！」40歲的葉姓男子24日上午騎車外出買早餐，在旗津區中洲一路遭員警攔查，酒測值高達每公升1.16毫克。葉男喊冤，表示出門前只是喝了兩罐啤酒，酒測值不可能那麼高，經員警進一步詢問，才想起昨晚睡前喝了一整瓶高粱酒，員警詢後依公共危險罪將他移送偵辦。

員警當時發現葉男安全帽帽帶卻未扣，趨前攔停，沒想到一靠近葉男，就發現他全身散發濃濃酒味，葉男坦承出門買早餐前喝了兩罐啤酒，但隨後酒測值竟高達1.16mg／L，葉男不敢置信，當場質疑酒測準確度。

員警進一步詢問前一晚是否有飲用其他酒類，葉男才表示昨天晚上睡前還喝了一整瓶高粱酒，沒想到隔天一早酒根本沒退，到離家200公尺外的市場買早餐就被警察抓包。

經查，葉男去年就曾因酒駕遭警方送辦，沒想到又貪杯誤事。鼓山分局提醒，酒駕新法已於今年3月31日上路，對於酒駕違規累犯者，其累犯記錄自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，得公告其姓名、照片及違規事實。同時呼籲民眾，如果前一晚飲酒較多，務必充分休息，讓酒意退去再上路，避免宿醉造成自己及他人安全的隱憂。

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