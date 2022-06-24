綠色和平今天公布「2022台灣零售通路企業評比」，指出包括愛買、大潤發、全聯福利中心、好市多與美廉社的減塑表現為「差勁」，綠色和平提及，各零售企業的「減塑政策」仍以「包裝輕量化」為減塑最主要途徑，呼籲應改採淘汰包裝、重複使用包裝的模式，才能具體減塑。

該評比針對包括家樂福、統一超商、全家便利商店、愛買、大潤發、全聯、好市多及美廉社評比，並使用「減量行動」、「倡議與創新」、「資訊透明」、「減塑政策」等評分，其中家樂福、統一超商、全家便利商店等級達「須持續進步」，其餘5家為「表現差勁」。

綠色和平專案主任張凱婷表示，過去的評比大多的零售通路減塑得分都偏低，仍待持續努力，而今年看到家樂福、統一超商、全家已增加至已有進步，如家樂福提及多種主力商品嘗試裸裝販售，2025年時會有31種循環包裝的銷售方式，所有門市提供內用熟食便當環保餐具等，統一超商也提及將在2028年汰一次性購物袋與吸管，全台灣的全家也成為循環網購包裝回收站。

張凱婷提及，此次也針對「塑膠包裝對購買行為的影響」調查，其中有91.4％的塑膠包裝影響購買行為，如有36.4％的消費者認為「賣場內沒有別的選擇，有時會減少購買」、15.9％「會積極的尋找其他的替代方案」。

綠色和平呼籲，零售通路可以透過消費者溝通、加強宣傳，邀請供應商合作、規模化重複使用包裝等，並以重複使用25％為目標，達到2025年塑膠減量50％。