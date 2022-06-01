屏東新園鄉37歲梁姓女子騎車被1輛小客車撞到腦出血、住進加護病房，案經警方循線追查後，逮獲肇逃駕駛37歲張姓毒品通緝犯。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

上月26日，屏東新園鄉37歲梁姓女子騎車被1輛小客車撞到腦出血、住進加護病房，該車駕駛肇事逃逸，案經警方循線追查後，發現肇事者是37歲張姓毒品通緝犯，經多日埋伏跟監後，終於在高雄小港區某家汽車旅館逮獲他，並起獲海洛因、安非他命等毒品，訊後依肇事逃逸、過失傷害、毒品等罪嫌送辦。

東港警分局指出，5月26日4時53分許，新園鄉仙吉村吉興路與新田路口發生肇事逃逸案，被撞的37歲梁姓女子腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷，而案經調閱周遭路口監視器後，過濾鎖定出涉案車輛是台白色Camry 自小客車。

隔日，警方獲報在萬丹鄉四維西路巷內有部疑似車禍棄置的車輛，經比對肇事現場遺留的車輛，確認該車就是涉案車輛，並鎖定肇事者為毒品通緝犯張嫌。

專案小組於5月31日掌握張嫌行蹤後，前往埋伏查緝，當場於汽車旅館查獲張嫌並在身上查扣數包一、二級毒品（海洛因毛重0.89公克、安非它命毛重15.78公克），訊後依肇事逃逸、過失傷害及毒品等罪嫌送辦。

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