71歲黃姓老翁30日早上8點多，開車行經國道1號頭屋路段南下122公里處，疑似引擎故障起火燃燒，火勢迅速延燒，造成黃的轎車燒得焦黑幾乎全毀。
據查，黃姓老翁的車輛已有24年車齡，他一早從桃園出發南下，開到苗栗時，自覺車輛有異常，連忙停靠路肩報案，沒過多久車輛就起火燃燒。
苗栗消防局獲報後派遣頭份消防分隊前往救援，消防人員到場後拉起水線灌救，不到10分鐘就將火勢控制，但黃的車輛幾乎被燒成廢鐵，初步研判是車輛引擎室電路有問題才發生火災，詳細起火原因仍待釐清。
71歲黃姓老翁30日早上8點多，開車行經國道1號頭屋路段南下122公里處，疑似引擎故障起火燃燒，火勢迅速延燒，造成黃的轎車燒得焦黑幾乎全毀。
據查，黃姓老翁的車輛已有24年車齡，他一早從桃園出發南下，開到苗栗時，自覺車輛有異常，連忙停靠路肩報案，沒過多久車輛就起火燃燒。
苗栗消防局獲報後派遣頭份消防分隊前往救援，消防人員到場後拉起水線灌救，不到10分鐘就將火勢控制，但黃的車輛幾乎被燒成廢鐵，初步研判是車輛引擎室電路有問題才發生火災，詳細起火原因仍待釐清。
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