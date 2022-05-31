新北市三峽區昨（31日）凌晨2時許，發生一起死亡車禍，1名44歲的詹姓男子和朋友們喝酒，因爛醉想外出透氣，未料卻路倒在路中央，遭一輛轎車撞擊後輾過，送醫後仍傷重不治，警方調閱附近監視器，找到肇事的鄭姓駕駛，偵訊時鄭男辯稱以為自己撞到石頭而已，全案依肇事逃逸、過失殺人罪送辦。

鄭男撞到人後竟辯：「以為撞到石頭」。（圖／警方提供）

1名44歲的詹姓男子與友人相約飲酒，其中因不勝酒力，外出透氣時到在馬路上，遭69歲的鄭姓男子撞上，詹男被撞的滿身是血，而鄭男撞到人後竟加速逃逸，隨後1名34歲的陳姓女騎士經過，以為是自己撞傷人，便嚇得在路邊狂哭，詹男友人在聽聞巨大聲響後，出來查看，見到情緒激動的陳女，以為是她撞到人便立刻報警。

警消到場後發現詹男已失去生命跡象，緊急送醫後仍傷重不治，警方勘驗陳女的機車，排除擦撞詹男的可能，調閱附近監視器時發現肇事的鄭姓駕駛，並將人帶回警局偵訊，詹男辯稱，當時為撞到石頭，因為撞到人後車子有跳了一下，經酒測後排出鄭男酒駕肇事的可能，全案依肇事逃逸、過失殺人罪送辦。

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