警方在犯嫌車上起出價值超過100萬元的檜木角材。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

警方在犯嫌車上起出價值超過100萬元的檜木角材。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

警政署日前為保護國內珍貴林木特別發布「滅鼠專案」查緝盜伐林木工作，嘉義縣警察局為此成立專案小組，竹崎分局昨天凌晨在阿里山鄉豐山村石夢谷查獲2名逃逸移工，攔查時嫌犯還衝撞偵防車，共起出130公斤價值超過100萬元的檜木角材，依違反森林法等將2人送辦。

嘉義縣警察局近日接獲情資阿里山鄉豐山村石夢谷一帶疑似有盜伐林木竊嫌出沒情形，隨即規畫勤務查緝，雖近來山區大雨、落石，但專案小組仍不畏艱辛，在風雨中跟監埋伏。

竹崎分局分局長陳宏平表示，警方發現竊嫌駕駛車輛從阿里山鄉豐山村石夢谷往全仔社橋方向行駛，警方執行攔檢時，竊嫌拒檢黑還加速衝撞攔檢點，致警方所駕偵防車嚴重損壞，歹徒作案車輛衝撞後失控撞擊山壁欲棄車逃走時，員警立即上前圍捕，當場人贓俱獲，在自小客車內起獲珍貴林木檜木角材130公斤、背架2個，全案依違反森林法、刑法竊盜罪、妨害公務罪移送嘉義地方檢察署偵辦。