台船協助海洋委員會海巡署艦隊分署所建造100噸級巡防救難艇，最高航速可達30節，續航力更達1200浬，今日於基隆廠舉辦交船典禮，移交台南海巡隊，另有5艘巡防救難艇預計2023年全數完工。

台船公司基隆廠長朱有亮表示，此艘巡防救難艇於2020年9月22開工，2021年2月22日安放龍骨，同年11月24日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁與監造代表驗船師們合作下，戮力完成，他提及，這是建造案中的第10艘，另5艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

朱有亮指出，本艇採用歐規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

朱有亮說，全力積極配合「國艦國造」政策，為海巡署與海軍建造作戰性能優異艦艇，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級、1000噸級巡防救難艦持續建造中。未來除各項軍艦及公務船，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤能量。