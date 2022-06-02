「海線鄉親不是二等公民！」大甲區長安路、通天路及外埔區六分路為地方重要道路，長年來遭車輛輾壓造成道路破損不堪，產生高低落差嚴重影響行車安全，市議員李榮鴻為民請命2日與相關單位進行會勘；建設局強調，市長盧秀燕允諾編列4560萬針對長安路等道路施作路平，預期7月可進場施作。

大甲區太白里長曾進財指出，通天路跟長安路是附近聯外必經之路，長年來經過車輛及或貨卡車經年累月輾壓後，加上豪大雨沖刷淪為支離破碎，很多路段都裂開跟破洞，民眾騎車不小心壓到就跌倒險象環生；好幾十年沒有刨鋪，市府不容再等閒視之。

市議員李榮鴻接獲民眾陳情後表示，這三條道路都是大甲、外埔區的重要聯絡道路，六分路是連接后豐、長安路連接苑裡交流道、通天路連接溪北地區等，地方長期反映路況不佳，他曾在市議會多次提案，甚至辦理現場會勘，爭取民眾行的權利及安全，終於獲得市府的重視。

李榮鴻2日邀集市府建設局養護工程處海線工程隊，及太白里長曾進財和附計近居民，於現場辦理工程說明會，期望市府能趕在年底完工。

養護工程處海線工程隊表示，建設局這次路平有三處道路將改善，分別為大甲區長安路（1.82km）及通天路（4km）、外埔區六分路（2km），目前正針對孔蓋及管線進行調整作業，預計七月下旬進場刨鋪路面，三條路共7.82公里路平，總經費4560萬，預期8月完工。