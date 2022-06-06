巡署中部分署與吳鳳科技大學6日於海巡署東石海洋驛站，舉行簽署認養合作契約暨揭牌儀式。（海巡中部分署提供）

巡署中部分署與吳鳳科技大學6日於海巡署東石海洋驛站，舉行簽署認養合作契約暨揭牌儀式。（海巡中部分署提供）

海洋委員會海巡署中部分署與吳鳳科技大學，6日於海巡署東石海洋驛站舉行簽署認養合作契約暨揭牌儀式，雙方基於推動海洋事務、海洋境保護及海洋保育教育推廣等理念進行合作；由分署長張忠龍與校長蔡宏榮共同簽署，經由雙方合作共同辦理海洋教育展覽、活動，未來將朝更深更廣教育層面進行協力合作。

分署長張忠龍表示，吳鳳科技大學是具有長遠宏觀的優質科技大學，以「卓越」「效率」、「奉獻」等核心價值為教育理念，培養學子成為國內各項產業所需的專業人才，拓展學生國際視野，並帶動整體校園發展與水準之提升，這次簽署確立雙方策略聯盟伙伴關係，共同推廣愛護海洋生態。

張忠龍說，海巡署成立至今，從過去查緝走私、偷渡等執法作為，進而擴及海洋保育、海洋巡護、海洋汙染防治、救生救難及為民服務等工作；尤其在海洋事務推廣更不遺餘力，希望透過簽署合作契約，對於分署東石海洋驛站認養支持與愛護，使雙方策略聯盟伙伴關係更加穏固。

蔡宏榮指出，吳鳳科大成立至今54年，向來與海巡有相關深遠合作淵源，雙方自2018年簽署策略聯盟協議迄今，於海巡人才招募與人員在職進修領域，都具有密切且良好的合作默契。未來希望利用海洋驛站與技職體系「餐旅管理系」、「觀光休閒管理系」、「休閒遊憩與運動管理系」的鏈結，提供在地學子有更好的發展學習環境。