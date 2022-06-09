「城市有界線，海洋無邊際」，為響應國家海洋日 (6月8日)，新北市環保局與基隆市環保局今天共同簽署「淨海聯盟」合作備忘錄（MOU），針對「淨海合作社攜手串聯」及「海洋污染緊急應變聯防」等項目合作，以強化維護北海岸整體海洋環境的應變處理能力。

淨海合作社-淨海4步驟。新北市政府提供

兩市並承諾於發生海洋油污污染緊急事故時，人力及物資等應變資源可共同運用，即時相互支援；並同時與20家潛水業者合作，率全國之先創立「淨海合作社」，歡迎具備潛水證照的民眾加入「潛海戰將」行列，協助清除海底廢棄物，為潔淨海洋盡一份心力。

上午記者會兩市除簽署合作外，並特別宣布自即日起至9月底止，兩市「淨海合作社」將免費提供網袋、潛水鏡、呼吸管、腳蹼、呼吸調節器、浮力調整器、潛水儀表、氣瓶等設備予「潛海戰將」協助清除海下垃圾，民眾清理後只需再將清除過程的影像記錄與清除的海廢交予「淨海合作社」即可。

基隆市環保局長賴煥紘表示，基隆市到新北市整個北海岸，有最美的天然岩礁及沙灘，也有最豐富的生態資源，從沙灘到海下水域環境，都需要所有熱愛海洋的朋友一同來維持，期待熱愛潛水的朋友一同響應及參與「淨海合作社」。

新北市環保局長程大維表示，為展現潔淨海洋決心，此次結合民間資源共同清理海洋環境，具備潛水證照之民眾只要至「淨海合作社」加入潛海戰將，即可免費借用設備進行潛水，既能免費享受潛水的樂趣，亦可一同為海洋環境付出，落實「愛海親海、想淨就淨」之理念，希望藉由這次合作，在未來吸引更多人投入淨海活動，留給下一代美麗湛藍的海洋。

潛水業者「揪潛水」教練林祐平表示，民間有熱忱自發性展開淨海活動，但以往辛苦從海裡清回岸上的垃圾，經常面臨無處可去的窘境，而現在有政府支持，建立「淨海合作社」制度，就解決了海廢後續去化問題，相信也會增加民間參與的意願；業者「歐夫寇斯」總教練劉柏賢則說，一開始團隊是每年投入辦理大型淨灘活動，團員們一路從不會潛水、到浮潛、乃至取得潛水證照，從海灘往海裡的過程中發現，原來不只是岸上，海底其實也有非常多廢棄物需要清除，然而淨海有其專業性及困難度，希望未來也可以繼續帶著身邊有興趣或者有能力的同志們一起進行這活動。

另外，為進一步推廣海洋教育，兩市環保局將於6月份辦理今(111)年度的「國家海洋日」系列活動，包括新北市環保局將於6月10日舉辦「以科技創造乾淨未來」線上講座，邀請「臺灣湛藍海洋聯盟」執行長陳思穎分享結合科技移除海洋垃圾計畫心路歷程；兩市「潛海戰將」將於6月11日至國立台灣海洋大學北側海域、6月12日至萬里漁港外海域進行淨海任務；基隆市環保局將於6月17日假八斗子漁港辦理「『移』起守護大海、減少海洋廢棄物」活動，宣導海廢減量及源頭防治等相關知識，歡迎有興趣的民眾至兩市環保局官網了解相關資訊及報名參加。