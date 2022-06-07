拱天宮今天舉行開爐儀式。（拱天宮提供／李京昇苗栗傳真）

白沙屯拱天宮媽祖進香5月23日在北港朝天宮刈火，象徵萬年香火流傳不息。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖日前南下雲林北港朝天宮，並完成「刈火」儀式，5月27日回宮，歷經12天薰染萬年香火的靈氣，廟方7日凌晨1點 20分開爐，由值年爐主取出火缸，並倒香灰到廟中各香爐，象徵年度進香圓滿結束。

拱天宮指出，回宮當日香擔連同火缸先行送進神房，接著媽祖安座正殿神房內，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，第12天後才開爐，今天凌晨吉時一到，神房布幔緩緩拉開，久違的媽祖聖容再度出現於眾人眼前。

此時，拱天宮管委會成員會同爐主，副爐主將香擔連通火缸自神房請出，自香擔取出火缸，由爐主與委員將一路辛苦從北港朝天宮取回的萬年香火，添加入拱天宮香爐之中，稱為「開爐儀式」。

開爐之後，頭旗向媽祖敬拜後，也將收入神房內，意謂著收旗儀式，明年進香前放頭旗再相見，今天晚上廟裡會準備湯圓供香燈腳們享用，象徵整個進香活動圓滿結束。

拱天宮表示，近年開爐這一晚，為方便散居全國各地的香燈腳，廟口會發放「大貢香」給排隊的香燈腳，大家持大貢香與進香旗在大香爐上恭敬過爐，然後帶回家點燃大貢香，敬拜廳中神明後插到家中的香爐，讓媽祖香火的光與熱薰染溫馨的家運。

開廟方開爐儀式後，新任爐主陳春金，在家族成員及親朋好友的共襄盛舉之下，恭迎爐主香爐與爐主媽回家鎮宅，象徵一生至高無上的榮耀與喜慶。