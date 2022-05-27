歐舒丹白薰衣草護手霜。（歐舒丹提供）

歐舒丹白色薰衣草香氛限量系列情境圖。（歐舒丹提供）

每年七月中到八月底，普羅旺斯的空氣中盈滿撫慰人心的薰衣草香氣，也是薰衣草精華油含量最高的收割黃金期。數十年來，薰衣草一直是南法最美麗的地景，也是歐舒丹重要植物原料。

薰衣草拉丁文有著「洗滌」之意，薰衣草獨特的香氣更令人感受到寧靜、愉悅、撫慰與療癒穩定。歐舒丹自品牌創立之初即僅使用來自普羅旺斯高原的狹葉薰衣草，又被稱為真實薰衣草或純種薰衣草。歐舒丹薰衣草系列瓶身上的A.O.P.／P.D.O.標章，也標明「來自普羅旺斯高地產地保護區的薰衣草精華油」，採用來自位於阿爾卑斯山地區海拔800公尺以上的純淨高原，在天然無汙染的環境下所栽種出來的真實薰衣草。

近年來，薰衣草面臨氣侯變遷威脅和病蟲害衝擊，產量逐漸減少，正面臨逐漸從普羅旺斯消失的危機，因此歐舒丹自2012年起即贊助支持薰衣草捐贈基金計劃，推動普羅旺斯地區薰衣草的永續栽培，與法國研究機構合作找尋新的栽植技術以改變植物群落，避免普羅旺斯薰衣草瀕臨絕種。歷經7年研究首次採收新的薰衣草品種，成功培育出呈現白色的全新品種「蜜拉薰衣草及永恆薰衣草」，更能適應土地和氣候的白薰衣草有助於恢復原始普羅旺斯薰衣草的豐富基因多樣性，並提高面對氣候和疾病風險的韌性。

歐舒丹同時也採用蜜蜂友善的薰衣草採收法，禁止使用各種化學產品，一方面防止汙染薰衣草，另一方面避免造成對薰衣草花田蜂巢中蜜蜂的危害，也極力避免機器採收薰衣草時誤傷蜜蜂，致力保護生物多樣性，維持永續平衡生態環境。

白色薰衣草的誕生象徵著歐舒丹長期致力於保護薰衣草，因此歐舒丹推出全新「白薰衣草限量香氛系列」，以永續的方式生產當地原生作物，恢復普羅旺斯薰衣草的基因多樣性，進而加強生態圈的韌性，也象徵歐舒丹保護普羅旺斯P.D.O.薰衣草栽培所投入的持續努力、保護生物多樣性和支持種植者方面的承諾。