暴風眼，在台灣夏日記憶中，人人應都不難回想。便是颱風天在一片風大雨大後，突而，開始無比寂靜的街景，卻隱約感到暴風其實不遠，可以說：在真實的天候狀態下，離暴風眼僅一牆之隔外，便是劇烈的風暴，恰襲擊著人們生存的空間，恐怕連城鄉與家屋都將在一夕之間毀滅殆盡。

今日烏克蘭，不要變成明日台灣；當下的暴風眼，或許撐住了一時的平靜，卻並非與暴風牆隔著持久牢固的關係。因為，或許戰爭風暴下，稍有不慎、擦槍走火便導致無法收拾的悲劇。然而，這在當前台灣的認知宣傳中，主流媒體卻在去問題化的前提下，形成一股完全罔顧現實的氛圍。透過網路的虛擬世界，隔牆有耳地宣傳著：台灣，就算戰爭風暴來襲，也將永遠處於暴風眼的寧靜中。理由僅僅在於：我們處在美國亞太安全網的文明保護區內，有現代化的強力防護傘，護衛著島嶼成為整個印太北約化的網絡下。

剛在島嶼南方成立的「海潮智庫」，承繼40年前王義雄人權律師承辦《海潮雜誌》的精神，以關懷生命追求和平的面貌現身。人道，是和平主義在戰爭風暴的預防體系中，開展的基本關切，一如母親必然成為和平與愛的象徵與實質，在萬一戰事爆發面前，殷盼天下青年像自己孩子，要放下武器、追求和平。然而，這樣，唯有從女性子宮中得以孕育出來的人道和平願景，卻在人情味與溫暖充滿的島嶼家鄉，被塑造成為畏敵與投降的化身。這背後埋藏著假面民主迷思中，旁觀他人戰爭的虛伪性。

「烏克蘭戰事，不會發生在台灣；因為，民主與現代化，是美國帶給反抗對岸威權政治威脅的強大保證。」為了翻轉這樣的安全假象，並重新檢視冷戰/戒嚴體制下，長久來以轉型正義為名，將解嚴視作民主現代化發展，卻無視於內化冷戰體系帶來的地緣政治威脅，新成立的「海潮智庫」，連結各界追求兩岸和平的團體與個人，以電影的反思論壇，透過網路與實體活動，舉辦系列文化行動講座，轉化靜態思索為動態行動，螺旋式轉動社會各界，直接追究當戰爭落在我們頭上時，別只是說：那是一場完全可以怪罪敵對強權的慣性政治養成。

電影論壇辯證的是：影像美學的現實反思。在《在旁觀烏克蘭多種方法中》，講者吳永毅的影像敘事性，一開始便拋出誰的敘事，或誰是敘事的主導者，這尖銳而經常在喪失媒體階級意識的社會中，被刻意或無意遺忘的話題。在俄烏戰事爆發一開始，西方媒體首先以冷戰解體以來，西方文明性霸權的全面自我合理化，幾乎在毫不遮蔽自身白種優越感的「十字軍式」包裝下，全面覆蓋戰爭爆發的原因，而將譴責戰爭無限上綱化。這形成的是：戰爭一旦發生，首先被消失的必然是真相。這一切果然一如預期，只是遠比預期更形赤裸，在對比西方主流媒體的認知作戰下，台灣主流媒體幾乎已渠然被合理化這樣的傾斜，迎接軍工複合體以政客售賣軍火的公然，作為抵禦對岸的溫床，建構防共/反共的與論系統。

烏克蘭戰事，將如何進一步帶來兩岸和平的反思呢?第二場講座的法籍玉山學者 Alain Brossat 幾乎以利刃般的哲思，切入電影美學中。在《戰爭如何落在我們頭上》的論述中，以俄烏戰事爆發，西方單極霸權幾乎以迅雷不及掩耳的姿態，將冷戰對峙時期的核恐怖平衡，立即拋諸九霄雲外，發動「獻祭式」的代理戰爭，並且在加碼軍工複合體的態勢中，合理化民主霸權藉戰爭制裁敵對勢力的做法，為煽動戰爭取得欺瞞性的普世價值。

台灣，自然在這態勢的宰制系統中，只是不自覺於自身的位置。因此，當烏克蘭作為北約的獻祭品，血淋淋被供上戰爭祭台時，戰事已延伸至北約亞太戰略的危險邊緣上，鄰近島嶼台灣。那麼，70%不希望義務役延長，卻又也有幾乎相同比例人口，毫無感受到戰爭或將鄰近的危機下，「獻祭式」的一場代理人戰爭，已經在國際霸權勢力的挑釁下，洶湧於海峽浪濤奔騰的島嶼邊際。

「這些被獻祭的空間和領土裡，這兩個國家（指的是烏克蘭與台灣）都有一個使命，都要選擇和他們的對手對抗，並且要教訓他們的對手。如果你沒注意到這個相似性，那麼，你也未免太漫不經心了...」Alain Brossat 一語道破戰爭陰影下，反思戰爭追求兩岸和平的當下迫切性。

暴風眼中的戰爭風暴，無疑是當前島嶼危機意識的迫切課題。反思電影論壇，作為一種文化行動，已經拉開兩岸和平倡議的先聲。若有心人士再言「這是投降主義的威嚇與裹脅」，獻祭儀式將化作咒語，回擊於引入民主霸權的附庸政客身上。

可以說，一場獻祭戰爭的陰影，預示著被謊言遮蔽的警鐘，在海峽雲天敲響著；等待眾生耳際重新甦醒，共同吟唱和平的歌聲。（作者為作家、劇場工作者）

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