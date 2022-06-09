台南市學甲區中洲國小是只有101人的小校，今年參加中華盃全國排球錦標賽6年級女童組，全校6年級女生僅有16位，以8位學生努力成軍，力抗許多是體育班校隊的傳統排球名校，一路過關斬將進入冠軍賽，雖然最後敗給常勝軍苗栗縣苑裡國小，但是仍雖敗猶榮，獲得亞軍，消息傳回家鄉，令全校師生家長都與有榮焉。

中洲國小校長黃文信表示，全校6年級女生僅有16位，一開始有10位女同學組成排球社團練球，陸續又退出3位，再加上1位轉學生進來，才剩下現在的8位小選手。

黃文信說，面對備受矚目的傳統排球名校，依然能脫穎而出，真的是不簡單，除了小選手們的努力，以及教練犧牲無數假日指導外，還要感謝大力支持的家長和家長會。

黃文信說，小選手們的國小生涯即將畫上句號，畢業後大家就各奔東西，這段時間的革命情感，一定會是她們生命成長過程中，一段非常難忘的經歷，也感謝這8位優秀的小選手，為中洲寫下一頁榮耀的歷史。